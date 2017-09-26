Ошибочно осужденный в Финляндии кубинец получит 200 тысяч евро компенсации

Кубинский волейболист, ошибочно осужденный в Финляндии за изнасилование, получит от властей страны компенсацию в размере 198 815 евро. Об этом сообщает Yle.fi.

Уездный суд региона Пирканмаа в сентябре прошлого года признал виновными пятерых из шести кубинских волейболистов, обвиняемых в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Четверо спортсменов получили по пять лет тюрьмы, один был приговорен к 3,5 годам заключения.

Спустя год после вынесения приговора апелляционный суд смягчил наказание всем участникам преступления, а с одного из них обвинения были сняты полностью. Оправданный мужчина присутствовал на месте, где было совершено преступление, но не принимал в нем участия.

Спортсмен требовал от финских властей компенсации в размере 381 тысячи евро, включая деньги за расторгнутый из-за попаданию в тюрьму контракт с клубом.

Преступление произошло во время волейбольного турнира, проходившего летом 2016 года в Тампере. Игроки кубинской команды надругались над гражданкой Финляндии в одной из гостиниц.