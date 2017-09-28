В метро Мадрида произошла стрельба

Испанские полицейские задержали двух молодых людей, устроивших драку в вагоне одного из поездов мадридского метро. Об этом сообщает El Mundo.

Во время потасовки один из дерущихся достал пистолет и произвел выстрел. После этого кто-то из пассажиров рванул ручку экстренного торможения, из-за чего многие люди упали на пол вагона. Это, в свою очередь, спровоцировало панику. «Мы очень сильно испугались», — рассказал один из очевидцев.

Движение по линии метро было прервано. Полицейские и спасатели вывели пассажиров поезда.

В результате инцидента пострадавших нет. По предварительной информации, оба дебошира — выходцы из Латинской Америки.

26 сентября в вагоне поезда в лондонской подземке произошел небольшой взрыв. В сумке одного из пассажиров загорелось зарядное устройство для мобильного телефона. Никто из находившихся поблизости людей серьезно не пострадал, но началась паника.