Путин рассказал о российско-турецком успехе в Сирии

Договоренности по Сирии, где фактически созданы условия для прекращения братоубийственной войны, — общий успех России и Турции, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова в четверг, 28 сентября, передает РИА Новости.

«Несмотря на трудности, нам все-таки удалось добиться положительного результата», — сказал Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, которая прошла в Анкаре.

Кроме того, Россия и Турция продолжат плотные контакты по линии внешнеполитических ведомств, военных и спецслужб по урегулированию кризиса в Сирии, заявил Путин.

Он также добавил, что стороны подтверждают готовность следовать астанинским договоренностям по зонам деэскалации в Сирии. В частности, по созданию крупнейшей из них в провинции Идлиб. Работа по реализации этой идеи была непростой, отметил российский лидер.

Президент Турции, в свою очередь, заявил, что подтвердил намерение «продолжать тесное сотрудничество по поиску путей политического урегулирования в Сирии».

Россия, Турция и Иран, выступая странами-гарантами, по взаимной договоренности с мая 2017 года ведут работу по созданию четырех зон прекращения огня в Сирии. Три зоны деэскалации заработали к концу лета. Однако параметры зоны в Идлибе, граничащем с Турцией, долгое время не удавалось согласовать. 15 сентября по итогам очередного раунда переговоров в Астане было объявлено о согласовании всех четырех зон.