Футбольный клуб «Барселона» присоединится к забастовке в Каталонии, запланированной на 3 октября. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте сине-гранатовых.

«Футбольный клуб "Барселона" присоединяется к всеобщей забастовке, завтра клуб будет закрыт. Ни одна из команд, в том числе молодежных, не будет тренироваться», — гласит заявление клуба.

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На митинге, прошедшем в Барселоне, лидеры общественных организаций региона призвали устроить всеобщую забастовку 3 октября.

1 октября в Каталонии проходил референдум за независимость. Мадрид признал его незаконным, проведению голосования всячески препятствовали сотрудники полиции, применившие против людей на улицах Барселоны резиновые пули. В столкновениях пострадали более 800 человек. Футбольный клуб «Барселона» осудил действия испанских властей. В тот же день сине-гранатовые проводили матч чемпионата Испании с «Лас-Пальмас». Испанские СМИ сообщали, что «Барселона» готова отказаться от выхода на поле, но встреча все же состоялась при пустых трибунах, каталонская команда одержала победу со счетом 3:0.