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Режиссер фильма о подростковом сексе выпустил коллекцию одежды для Японии

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Американский режиссер и фотограф Ларри Кларк подготовил совместную капсульную коллекцию одежды и аксессуаров с японским брендом Journal Standard. Об этом сообщает HypeBeast.

В оформлении использованы кадры из художественного фильма Кларка «Детки» (1995), рассказывающего о сексуальной жизни неблагополучных подростков Нью-Йорка. В разработке коллекции также принимал участие актер Лео Фицпатрик, сыгравший в «Детках» одну из главных ролей.

В линейку вошли свитера-худи, бейсболки, игральные карты, зажигалки и постеры с кадрами из фильма. Цены — от 350 иен (около 3 долларов) за зажигалку до 11 тысяч иен (около 98 долларов) за свитер-худи. Коллекция будет доступна только в фирменном бутике Journal Standard в Токио с 6 по 22 октября.

Ларри Кларк — американский фотограф и кинорежиссер. Родился в 1943 году в Талсе, штата Оклахома. Дебютный полнометражный фильм Кларка «Детки» был показан в конкурсе Каннского фестиваля 1995 года и на кинофестивале Санденс. С 1999 года картина запрещена к демонстрации на территории Белоруссии.

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