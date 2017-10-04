Мурманский морской рыбный порт опубликовал архивные фото ко дню города

Фотоархив, посвященный работе Мурманского морского рыбного порта опубликовали на сайте предприятия ко дню города, сообщает Murman.ru в среду, 4 октября.

«Какие-то снимки хранились в нашем архиве много лет, какие-то принесли ветераны», — рассказал пресс-секретарь ММРП Алексей Бакуменко. — Так, две фотографии женской докерской бригады, 1964 и 1970 годов, предоставила Раиса Дмитриевна Мишкеева, старейший действующий сотрудник нашего предприятия. Она сама много лет работала докером, а после роспуска женской бригады перешла в здравпункт порта, где трудится до сих пор. Мы несколько дней занимались оцифровкой старых снимков, их очень много, так что на сайте только вершина айсберга

Большинство снимков пока не подписаны.

