В Крыму констатировали кризис жилищного строительства

Жилищное строительство в Крыму находится в глубоком и системном кризисе. Об том заявил глава парламента республики Владимир Константинов, передает РИА Новости.

«Жилищное строительство находится у нас в очень глубоком и системном кризисе. Этот кризис начался не вчера, он перешел с Украины. Участники этого рынка сталкиваются с проблемами банковского сектора, имущественными, земельными, дефицитом людских ресурсов», — сказал Константинов.

Он добавил, что общие объемы строительства остаются крайне низкими. «Этот объем недостаточен для обычного, банального воспроизводства жилья, которое стареет. Нормальное воспроизводство жилья является нормальным состоянием экономики», — подчеркнул глава парламента.

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В апреле глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов запретил капитальное строительство в восьми городах и шести районах региона до проверки разрешительной документации архитектурным градостроительным советом. Действие распоряжения касается городских округов Алушты, Евпатории, Керчи, Судака, Сак, Феодосии, Ялты, Симферополя, а также Бахчисарайского, Ленинского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского и Черноморского районов. Запрет на строительство и реконструкцию капитальных объектов действует до января 2018 года. Вместе с тем ограничения не распространяются на объекты, строительство которых ведется с привлечением средств из федерального, республиканского и местных бюджетов.

В марте Аксенов на встрече с главными архитекторами муниципальных образований региона заявил, что Ялта является лидером по строительному беспределу. Он запретил администрации в области градостроительства и архитектуры подписывать какие-либо официальные документы.