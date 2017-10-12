Российские военные узрели американскую бронетехнику в Польше

США воспользовались истерией вокруг российско-белорусских военных учений «Запад-2017» и развернули в Польше бронетанковую дивизию. Об этом в четверг, 12 октября, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«На фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017", в Польшу по-тихому прибыла 2-я бронетанковая бригада США и развернулась там тоже вместе со своей бронетехникой. При этом в Польше и прибалтийских республиках никуда не делась оставленная военная техника 3-й американской бронетанковой бригады», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

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Он подчеркнул, что, таким образом, заявления США о «незначительности» войск, стянутых к российским границам, не соответствуют действительности. Конашенков пояснил, что на самом деле в Польше развернута уже не бригада, а механизированная дивизия, «куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе».

Таким образом в Минобороны пришли к выводу, что озабоченность, которую неоднократно высказывали в Прибалтике в связи с российскими маневрами, — «мошеннически отыгранная информационная завеса этой операции Пентагона».

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября. В них было задействовано до 12,7 тысячи военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники. Аналогичные совместные маневры проводились в 2009 и 2013 годах.