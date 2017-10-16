Дворкович открыл форум в Сколоково

Форум «Открытые инновации» начал работать в Сколоково. Утром в понедельник, 16 октября, состоялось пленарное заседание «Компания в цифровую эпоху. Корпорация или коллаборация?». Открыл форум вице-премьер Аркадий Дворкович. Он подтвердил готовность правительства поддерживать инновации в России, передает корреспондент «Ленты. ру.».

В вступительном слове Аркадий Дворкович подчеркнул, что этот форум открывает участникам реальные возможности для всех участников форума найти необходимые контакты и инвестиции. «Правительство готово поддерживать инновации, обеспечивать устойчивый рост и стать партнером для общества и бизнеса», — заявил чиновник.

В свою очередь, выступая на первой пленарной сессии форума, президент Фонда «Сколково» Виктор Вексельберг отметил растущий интерес к «Открытым инновациям». По его словам, с 2016 года число участников форума выросло с 12 до 18 тысяч участников. Россия была и остается очень интересной площадкой для принятия мировых решений, сказал Вексельберг. Кроме того, «Открытые инновации» дают возможность представителям малого и среднего бизнеса «найти новые контакты и выйти на новый уровень», напомнил он.

Форум «Открытые инновации» — главное событие года в сфере технологического предпринимательства. Мероприятие проводится в Москве под эгидой правительства РФ уже шестой раз. «Открытые инновации» в 2017 году — это более 18 тысяч участников, 785 спикеров, 180 сессий.

В этом году форум посвящен теме «Цифровая экономика. Вызовы глобальной трансформации». Тематика охватывает бизнес, государство и общество.

