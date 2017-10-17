Бегбедер и Безруков поспорили о свободе

Французский писатель Фредерик Бегбедер и российский актер Сергей Безруков приняли участие в панельной дискуссии «Культура: свобода vs ответственность», которая состоялась во вторник, 17 октября, в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Свобода важнее ответственности. Я считаю, что могу сказать все, что угодно. Уверен, что я не должен контролировать себя, когда пишу», — заявил француз.

Другую точку зрения представил Безруков. «Важно правильно понимать свободу. Категорически не стоит путать ее со вседозволенностью. Произведение художника — это зажженная спичка в пороховой бочке», — отметил он.

Фестиваль молодежи и студентов стартовал в Сочи в воскресенье, 15 октября. Мероприятие открыл президент России Владимир Путин. В ходе выступления он заявил, что барьеры бессильны перед дружбой, а человеческое общение не зависит от политических, национальных и религиозных различий.

В фестивале принимают участие около 30 тысяч человек из 180 стран.