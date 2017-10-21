«Амкар» пошутил над «Севильей» после ничьей со «Спартаком»

Пресс-служба футбольного клуба «Амкар» пошутила над испанской «Севильей» после ничьей со «Спартаком» в 14-м туре российской премьер-лиги. Запись была сделана на странице пермской команды в Twitter.

Подпись к коллажу с фотографиями прошедшего матча гласит: «"Севилья", посмотрев матч "Спартак" — "Амкар": а чего, так можно было?»

Пермяки в Москве сыграли вничью с действующими чемпионами России со счетом 0:0. «Севилья» в прошедший вторник проиграла красно-белым со счетом 1:5 в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.