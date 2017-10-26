Представитель Собчак назвала слухами и шуткой новости о смене фамилии

Слухи о том, что собравшаяся на президентские выборы телеведущая Ксения Собчак планирует поменять фамилию, ее пресс-секретарь Ксения Чудинова не подтвердила и не опровергла. Об этом сообщает газета «Известия».

Чудинова заявила, что ей очень сложно комментировать какой-то «удивительный и, признаюсь честно, остроумный слух». «Но я не могу ни опровергнуть и ни сказать: "Да, действительно мы это обсуждали". Мне просто кажется, это смешная шутка. Ха-ха-ха. Давайте все посмеемся. Точка», — сказала пресс-секретарь.

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Она добавила, что в среду, 25 октября, не встречалась с Собчак и не задавала ей вопрос, собирается ли она менять свою фамилию, имя «или что-то в этом духе».

В ЦИК слухи о возможной смене Собчак фамилии комментировать отказались, напомнив, что по закону кандидат обязан представить документы о смене ФИО. При этом, если ФИО двух и более кандидатов полностью совпадает, то для кандидата, менявшего ФИО в течение года, указываются прежние ФИО.

Собчак объявила о своем намерении побороться за пост президента 18 октября. Она объяснила, что попытается собой заменить отсутствующую в бюллетенях графу «против всех». Телеведущая считает, что таким образом можно перевернуть ситуацию на президентских выборах и установить новые правила игры. Светский обозреватель Божена Рынска, комментируя намерение телеведущей, заявила, что ей стоит в этой ситуации «официально заменить фамилию Собчак на Противвсех».

Тогда же Собчак заявила, что с точки зрения международного права Крым принадлежит Киеву, а Москва нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий безопасность Украины в обмен на отказ от ядерного оружия.

Заявление Собчак о статусе Крыма вызвало широкий общественный резонанс. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «де-юре и де-факто Крым является неотъемлемой частью Российский Федерации». В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал посадить телеведущую.