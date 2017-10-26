Трамп связал решение северокорейской проблемы с улучшением отношений с Россией

Ядерную проблему КНДР было бы легче разрешить, если бы у США с Россией отношения были лучше, заявил в интервью Fox Business Network американский президент Дональд Трамп.

По его мнению, Китай помогает США в разрешении северокорейской проблемы, тогда как Россия «идет по другому пути», нанося ущерб политике Вашингтона в этом направлении.

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«Думаю, мы могли бы иметь хорошие отношения» с Россией», — приводит Reuters его слова. «Думаю, что ситуация в Северной Корее будет легче урегулирована», — добавил он.

Ранее Трамп рассказал, что Китай помогает Вашингтону оказывать экономическое давление на КНДР. «Китай по-настоящему нам помогает», — указал он.

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Он отметил, что китайцы закрывают свою банковскую систему для КНДР, а также ограничили поставки нефти в эту страну.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.