Трамп рассказал о содействии Китая в давлении на Северную Корею

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что Китай помогает Вашингтону США оказывать экономическое давление на КНДР.

«Китай по-настоящему нам помогает», — указал Трамп.

Материалы по теме Медленно ракеты уплывают вдаль Что будет, если американцы нанесут удар по КНДР

Он отметил, что китайцы закрывают свою банковскую систему для КНДР, а также ограничили поставки нефти в эту страну. «Это происходит впервые», — указал Трамп и добавил, что 93 процента всех товаров поступают в КНДР через Поднебесную.

При этом он отметил, что Китай все еще может сделать «нечто очень значимое» в отношении Северной Кореи.

В последние месяцы ситуация на Корейском полуострове обострилась из-за продолжающихся ракетных и ядерных испытаний в КНДР, которые вызывают резкое недовольство у администрации Трампа и стали причиной очередного ужесточения санкций со стороны Совбеза ООН.

19 сентября Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. По словам президента, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.