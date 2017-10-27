Наука и техника
 

Топливо для «Протонов» предложили запретить во всем мире

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Запрет на производство и использование гидразина, токсичного топлива для ракет (в том числе российских «Протонов») и спутников, который, возможно, будет введен в ЕС в 2021 году, станет катастрофой для космической отрасли, сообщает Space News.

«Это кошмар не только для Airbus, но и для всей европейской космической отрасли, — сказал руководитель группы разработки двигателей в Airbus Defense and Space Прия Фернандо. — Я думаю, что если его запретят в Европе, то имеет смысл запретить по всему миру. Нет смысла запрещать только в Европе».

Выступая на церемонии открытия выставки-конференции Space Tech Expo Europe, Фернандо заявил, что даже если европейские космические компании попадут под исключение, стоимость гидразина все равно удвоится, а отрасль ежегодно будет терять до двух миллиардов долларов.

При этом замещение нитратом гидроксиламина, или динитрамидом аммония не решит проблему, поскольку космическая отрасль по финансовым и технологическим причинам не готова к оперативному и массовому применению данных соединений в качестве ракетного топлива.

По мнению Фернандо, на создание эффективного, дешевого и нетоксичного ракетного топлива потребуется до 20 лет.

В 2011 году Европейская комиссия допустила включение гидразина в регламент REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals). Соединение используется, в частности, в качестве компонента топлива для двигателей российской ракеты «Протон» и европейской ракеты-носителя Ariane 5.

Ежегодно космической отрасли ЕС требуется около 20 тонн гидразина, главным образом для спутников, причем само надгосударственное образование не производит данное вещество, а ввозит его. Всего в мире ежегодно производится более 120 тысяч тонн гидразина, соединение в основном применяется в качестве пенообразователя в химической промышленности.

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