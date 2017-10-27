Китай испытал секретную подлодку на МГД-генераторе

Военные КНР испытали первое китайское судно, предположительно, подлодку, с магнитогидродинамической (МГД) двигательной системой, сообщает Popular Mechanics.

Тестирование изделия прошло 18 октября на базе Санья в провинции Хайнань (южная часть Китая), судну удалось «достигнуть определенной скорости».

Издание предполагает, что если бы экспериментальный аппарат оказался достаточно быстрым, китайские военные не могли бы не похвалиться данным обстоятельством. Допускается, что в будущем новые агрегаты будут устанавливаться на китайские подводные лодки.

МГД-генератор использует сверхпроводящие магниты, создающие сильные магнитные поля, и не содержит движущихся частиц. Последнее обстоятельство делает судно с МГД-генератором малошумным.

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Исследования МГД-приводов активно проводились в конце 1980-х годов в Европе, США и Японии. Самый известный корабль с МГД двигательной системой, японский Yamato 1, развил в 1992 году скорость около 15 километров в час. Впоследствии из-за сложности технологии создание аппаратов на основе МГД-приводов было приостановлено.

Ранее сообщалось, что созданные в Китайской академии наук магнитометры на основе СКВИДов «могут иметь отношение к устройствам противолодочной войны».