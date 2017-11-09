Афганистан отказался от российских вертолетов

Афганистан больше не нуждается в вертолетах российского производства. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Тарик Шах Бахрами, передает в четверг, 9 ноября, ТАСС.

«Сейчас мы получаем вертолеты производства стран НАТО, мы больше не нуждаемся в российских вертолетах», — сказал он.

По словам Бахрами, Афганистану все еще требуется обеспечение обслуживания имеющихся в эксплуатации российских машин, поскольку переход на натовскую технику пока не завершен. В настоящее время эти услуги предоставляют восточноевропейские страны-члены НАТО, которые продолжают использовать вертолеты советского производства.

Согласно открытым данным, Национальный воздушный корпус Афганистана располагает 11 ударными Ми-35 (название экспортной версии Ми-24В, самого массового варианта машин этого типа) и 82 многоцелевыми Ми-17, 30 из которых были поставлены Россией по контракту с США. В будущем планируется пересадить афганских военных на американские Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Россия не может обслуживать поставленную Афганистану технику из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против РФ после присоединения к последней Крыма и начала вооруженного конфликта в Донбассе. Помимо этого, в США на законодательном уровне запрещено военное сотрудничество с Москвой.