Представитель «Норникеля» стал председателем совета директоров Института никеля

На ежегодном съезде членов Института никеля директор департамента маркетинга «Норникеля» Антон Берлин был избран председателем совета директоров Института. Об этом говорится в сообщении «Норникеля».

Срок полномочий председателя составляет один год, но он может быть продлен еще на такой же период.

Заместителем председателя совета директоров Института никеля избран Скотт Ероу, вице-президент, курирующий устойчивое развитие и никелевый бизнес компании Glencore International AG.

«Антон обладает уникальным и обширным международным опытом работы в никелевой отрасли, который он привнесет в работу на посту председателя совета директоров. Для членов Института назначение господина Берлина — большая удача», — прокомментировал назначение президент Института никеля Дэвид Батлер.

Антон Берлин отметил, что Институт никеля имеет большое значение для никелевой отрасли, успешно и эффективно служит ее интересам. «В качестве председателя совета директоров я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом управлять Институтом в интересах его членов», — сказал он.

Институт никеля — всемирная ассоциация ведущих производителей первичного никеля, чьей миссией является продвижение и поддержка использования никеля во всех областях применения. Институт поддерживает и увеличивает рынки сбыта для новых и существующих сфер применения никеля, в том числе для производства нержавеющей стали, и продвигает ответственную научную деятельность, управление рисками и оценку социально-экономической выгоды в качестве основы государственной политики и регулирования. Представительства Института располагаются в Азии, Европе и Северной Америке.

