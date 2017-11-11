Американский мэр уволился и умер

В американском штате Пенсильвания найден мертвым 23-летний Брэндон Вентц (Brandon Wentz), занимавший пост мэра маленького боро Маунт Карбон. Об этом сообщает Associated Press.

О кончине молодого человека власти объявили в четверг утром. Результаты вскрытия, проведенного вечером того же дня, пока не разглашаются.

Накануне дня своей смерти, в среду, Вентц покинул должность мэра в связи с решением семьи переехать в другой город. Пост градоначальника он занимал с февраля 2016 года. На госслужбу молодой человек пошел вслед за бабушкой, которая была первой женщиной-мэром Маунт Карбона, и матерью, работавшей в городском совете. Вентц также стремился стать писателем и учился в университете.

Согласно переписи 2010 года, население Маунт Карбона составляет 91 человек. Это самый маленький муниципалитет в округе Шуикилл.