Сборная России по хоккею обыграла чехов

Сборная России по хоккею обыграла команду Чехии в матче Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 12 ноября в Хельсинки и завершилась со счетом 5:2. Хет-трик сделал 23-летний Максим Григоренко, отличившийся на 5-й, 12-й и 34-й минутах. Также в команде Олега Знарка отличились Кирилл Капризов (24) и Динар Хафизуллин (56). За чехов шайбы забросили Доминик Кубалик (31) и Якуб Клепиш (60).

Сборная России 11 ноября обыграла Швейцарию со счетом 6:2, в первой встрече, прошедшей 9 ноября, уступила Финляндии (2:3).

Еврохоккейтур проводится с 1996 года.