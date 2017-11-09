Российские хоккеисты проиграли Финляндии

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в матче Евротура. Встреча состоялась в четверг, 9 ноября, и завершилась поражением подопечных Олега Знарка со счетом 2:3.

На 2-й минуте матча Йоонас Кемппайнен открыл счет. На 24-й минуте финны увеличили преимущество, отличился Миро Хейсканен. Россияне сумели выровнять игру и забить дважды, шайбы забросили Кирилл Капризов и Сергей Плотников. Победу финнам на 51-й минуте принес точный бросок Атте Охтамаа.

В следующем матче турнира сборной России будет противостоять команда Швейцарии. Игра пройдет в субботу, 11 ноября. В тот же день финны встретятся со шведами.

Еврохоккейтур проводится с 1996 года.