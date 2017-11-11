Российские хоккеисты разгромили команду Швейцарии

Сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче Евротура. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась на стадионе «Хартвалл Арена» 11 ноября и завершилась победой подопечных Олега Знарка со счетом 6:2.

На 4-й минуте матча открыл счет Сергей Широков. На 14-й минуте швейцарцы сравняли счет, отличился Симон Мозер. На 19-й минуте вывел команду вперед Венсан Праплан. Вновь сравнял счет на 46-й минуте Сергей Калинин. Затем шайбы забросили Никита Нестеров, Валерий Ничушкин и Михаил Григоренко. Точку в матче на 60-й минуте поставил Владимир Ткачев.

В предыдущем матче сборная России проиграла Финляндии со счетом 2:3. Еврохоккейтур проводится с 1996 года.