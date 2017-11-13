Глава ДНР назвал причину возможного свержения Порошенко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что Вашингтон найдет замену Порошенко, если украинский лидер откажется от продолжения вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом глава ДНР сказал в ходе пресс-конференции в Донецке, видео выступления доступно на YouTube.

«Америке тут нужна война. Если Порошенко тут войну вести не будет, то выступает Мишико (бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили — прим. «Ленты.ру») со своими палаточниками и говорит: "Петя, ты не прав. Если ты не будешь воевать, то это сделаю я"», — заявил Захарченко, добавив, что в случае смены власти в Киеве политический курс останется прежним: война в Донбассе, подавление инакомыслящих.

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По словам главы ДНР, сейчас украинская армия прощупывает систему обороны республики, вскрывает артиллерийские позиции, определяет время разворачивания батарей.

Ранее 13 ноября командир отряда специального назначения «Троя» вооруженных сил ДНР Владимир Алабай Новиков заявил, что в ближайшее время украинская армия может предпринять наступление по административной границе республик Донбасса в сторону российской границы. По его словам, на линии соприкосновения ВСУ сосредоточили 70-80 тысяч человек.

23 октября депутат Верховной Рады Семен Семенченко заявил, что отстранение от власти Петра Порошенко произойдет до Нового года. По его мнению, для этого достаточно участия в акциях протеста пятисот ветеранов боевых действий в Донбассе.

17 октября у Рады оппозиция начала бессрочную акцию протеста. Митингующие установили там палатки, баррикаду и полевую кухню. В число демонстрантов, помимо членов «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вошли активисты «Батькивщины», «Самопомощи», националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус» и других организаций.