Захарченко рассказал о различиях между ДНР и ЛНР

Между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) много различий, но их правоохранительные органы взаимодействуют в вопросах безопасности. Об этом в интервью порталу «Украина.ру» сообщил глава ДНР Александр Захарченко.

«Мы действительно разные. Разная промышленность, разная территория, все разное. Но есть масса примеров сотрудничества — и железные дороги, и угольная отрасль, и, конечно, военное взаимодействие. У нас общие военные и полицейские мероприятия, прокуратуры совместно работают», — заявил Захарченко.

Материалы по теме От Новороссии до Малороссии Почему в Донецке объявили о создании нового государства

Он добавил, что правоохранительные органы постоянно ловят украинских диверсантов, которые переезжают из республики в республику. «Скорее всего, эти диверсанты у нас будут расстреляны. Власть должна показать зубы, а то у нас потом начнутся безбоязненные предательства», — сказал глава ДНР.

В январе Захарченко сообщил, что ДНР и ЛНР не готовы к объединению из-за подписанных минских соглашений. По его словам, он и глава ЛНР Игорь Плотницкий — «подписанты минских соглашений». «Это значит, что стоят две подписи как глав государств. На сегодня любое объединение — это изменение самого минского формата, на что мы в данный момент не готовы», — пояснил глава ДНР.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.