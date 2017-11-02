Бывший СССР
 

Захарченко назвал условие присоединения ДНР к России

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Александр Захарченко
Александр Захарченко

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) войдет в состав России при изменении международной ситуации в пользу Москвы. Такое мнение на прямой линии высказал глава ДНР Александр Захарченко, стенограмма опубликована на его официальном сайте.

Как полагает Захарченко, вхождение в состав другого государства — всегда двустороннее движение: «Сегодня к этому не готовы ни мы, ни Россия. Давайте не будем обманывать себя. Начало такого процесса привело бы к невероятной эскалации международной напряженности, причем не столько вокруг нас (тут и так хватает — люди гибнут чуть не каждый день), сколько вокруг России».

По мнению главы ДНР, «при изменении международных раскладов в пользу России она сама» предложит самопровозглашенной республике «варианты совместного существования».

Захарченко в мае заявлял, что республика нацелена на вхождение в состав России по примеру Крыма.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014-го после референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции в этих регионах.

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