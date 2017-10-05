Захарченко назвал способ прекратить войну в Донбассе

Киев должен признать, что воюет в Донбассе не с таинственными оккупантами, а с народом Донбасса. Только это поможет остановить вооруженный конфликт в регионе. Об этом в четверг, 5 октября, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко сказал в комментарии РИА Новости.

«До тех пор пока в Киеве не признают, что они воюют с народом Донбасса, никаких шансов прекратить эту войну не будет. И мы прекрасно понимаем, почему Киев не хочет признавать нас стороной конфликта и идти на переговоры с нами. Потому что тогда не нам, а Украине придется меняться и становиться современным цивилизованным государством», — сказал Захарченко.

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4 октября в Верховную Раду был внесен закон о возвращении Донбасса под контроль Киева и отмене АТО (антитеррористической операцией украинские власти называют боевые действия в регионе). Документ закрепляет статус России как страны-агрессора и вводит понятие «российская оккупационная власть». Также отменяется статус боевых действий в регионе как антитеррористической операции. Это позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение.

Киев регулярно обвиняет Москву в агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды отказываются признавать факт вооруженной агрессии России. Москва, со своей стороны, опровергает обвинения украинских властей, указывая на отсутствие доказательств.