Бывший СССР
 

Захарченко рассказал о стремлении ДНР войти в состав России

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Александр Захарченко
Александр Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что ДНР нацелена на вхождение в состав России по примеру Крыма. Об этом в пятницу, 12 мая, он сказал в ходе выступления на форуме «Донбасс-Россия», который проходит в Донецке, передает «Интерфакс».

«Мы уже 3 года интегрируемся в РФ. К сожалению, как в Крыму у нас не получилось, но за 3 года мы успели многое. У нас была и есть цель — воссоединение с Россией, и вся работа направлена на одно — возвращение на Родину», — подчеркнул Захарченко, добавив, что без помощи Москвы республики Донбасса «не смогли бы выстоять и победить».

24 апреля глава ДНР заявил о готовности республики к конфедерации с Украиной. По его словам, в Донбассе понимают, что война рано или поздно закончится переговорами о принципах общежития. «Географию ведь не отменишь. И мы готовы к этим переговорам уже сейчас. Но Киев к ним не готов. И при этой власти готов не будет. Так что будущее остается многовариантным. И среди этих вариантов есть как мирные переговоры, так и война», — подчеркнул донецкий лидер.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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