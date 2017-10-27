Захарченко снова пообещал захват ополченцами Донецкой области

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко пообещал, что ополченцы установят контроль над всей территорией Донецкой области Украины. Об этом он сказал в ходе выступления в Донецке, видео доступно на YouTube.

«Под этим флагом погибали наши товарищи. И под ним мы обязательно победим. Уверен, что настанет тот день, когда он будет реять над всеми городами бывшей Донецкой области», — заявил Захарченко в ходе акции, посвященной дню флага ДНР.

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Глава ДНР неоднократно анонсировал масштабные наступательные операции ополченцев. 15 марта он сказал, что государственная граница республики в скором времени может пройти в районе реки Днестр. По его словам, окончательные рубежи ДНР будут установлены тогда, когда «мы сами решим, что это наша земля».

В декабре он также обещал установить контроль над всей территорией бывшей Донецкой области. Районы, которые контролирует Киев, он назвал временно оккупированными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.