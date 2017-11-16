Бактерии древних из арктических смогут существовать в марсианских условиях

Некоторые бактерии из мерзлых арктических пород способны существовать в условиях близких к марсианским. Об этом, по результатам исследований, рассказали ТАСС в Уральском федеральном университете.

«Исследование имеет очень большую ценность, поскольку позволяет приблизиться к пониманию пределов выживаемости микроорганизмов, заключенных в природные субстраты, в экстремальных условиях, — отмечает старший научный сотрудник лаборатории Extra Terra Consortium физико-технологического института УрФУ Сергей Булат. — При участии УрФУ проводились молекулярно-биологические анализы образцов для исследования структуры микробных сообществ».

Ученые изучили бактерии, из пород не оттаивавших два миллиона лет, в рамках проекта по созданию первого в мире мегахранилища биологических материалов «Ноев Ковчег». В нем участвовали научные сотрудники МГУ, Института космических исследований РАН, Физико-технического института имени Иоффе, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, НИЦ «Курчатовский институт» и Института ядерной физики имени Константинова.

Результаты исследования также необходимы для астробиологических космических миссий, помогут будущим исследователям Марса с выбором мест для обнаружения и изучения следов жизни.

