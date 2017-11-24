Любителей театра проведут за кулисы мюзикла «Привидение»

Создатели мюзикла «Привидение» проведут мистический аудиотур «Привидение: по ту сторону сцены» за кулисами спектакля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«В необыкновенное и волнующее путешествие в закрытый мир театра гостей сопроводит гостеприимный невидимый гид — Привидение мюзикла. Он проведет своих гостей в хранилище декораций, гримерные и костюмерные цеха, в головокружительные пространства под самой крышей. Также визитеры попадут в святая святых театра — на сцену, где узнают интересные факты о мюзикле "Привидение"», — говорится в сообщении.

Билеты можно приобрести на сайте.

Продолжительность тура 40 минут.

Мюзикл «Привидение» поставлен по мотивам американского фильма 1990 года. Главные роли в драме исполнили Патрик Суэйзи и Деми Мур. Картина получила две премии «Оскар» в номинациях «лучшая женская роль второго плана» (Вупи Голдберг) и «лучший оригинальный сценарий» (Брюс Джоэл Рубин).