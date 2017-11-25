Киберспортсмен по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной

Российский игрок в Dota 2 Иван Скороход по ошибке пожелал вражды между Россией и Украиной. Запись он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Команда Ultima_Thule, за которую выступает Скороход, обыграла Team Ukraine в рамках турнира World Electronic Sports Games (WESG). После поединка киберспортсмен оставил сообщение в своем микроблоге: «GG Team! Пускай мир будет везде, кроме наших стран».

В комментарии Скороход пояснил, что хотел написать «между нашими странами».

22-летний киберспортсмен за свою карьеру победил на 17 турнирах по Dota 2 — компьютерной игре, которая сочетает в себе элементы стратегий в реальном времени и компьютерных ролевых игр. У каждого персонажа игры уникальный набор способностей, которые можно улучшать.