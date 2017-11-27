Ричард Брэнсон отправит в космос 900 туристов

Ричард Брэнсон в ходе бизнес-встречи на Synergy Global Forum 2017 заявил, что принадлежащая ему компания Virgin Galactic продала 900 билетов на туристические полеты в космос. Об этом сообщает ТАСС.

Стоимость одного билета на корабль Unity — 250 тысяч долларов (около 14,5 миллиона рублей), однако со временем цена может уменьшиться. По словам Брэнсона, через два-три месяца начнется новая эра, в которой люди смогут позволить себе летать в космос.

Virgin Galactic показала Unity в феврале 2016 года, в декабре того же кода корабль прошел первые испытания.

В 2014 году туристический корабль Enterprise, предшественник Unity, потерпел крушение во время испытательного полета над пустыней Мохаве в Калифорнии. Погиб один из пилотов.

Представители компании Virgin Galactic сообщают, что учли ошибки, допущенные при создании и запуске предыдущих версий космических кораблей, и туристические полеты в космос будут безопасными.