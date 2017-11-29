Поклонская предрекла ликвидацию МОК

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предрекла ликвидацию Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит RT ссылкой на РИА Новости.

«Все идет к тому, что скоро этот комитет отменят. С таким подходом — необоснованным, предвзятым и заполитизированным — это уже не тот комитет, который должен быть, он ненастоящий. Все видят, что их как марионетку используют, чтобы удовлетворить различные политические амбиции», — сказала Поклонская, не уточнив, кто именно использует.

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29 ноября МОК пожизненно дисквалифицировал трех российских спортсменов: бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина. Всем троим отныне запрещено выступать на Олимпийских играх и посещать какие-либо мероприятия, проводимые под эгидой МОК.

Ранее в ноябре комиссия МОК лишила сборную России 10 медалей ОИ-2014. Из них четыре в лыжных гонках: золото Александра Легкова в марафоне, серебро мужской сборной России в эстафете 4 по 10 километров, а также две серебряные награды Максима Вылегжанина (марафон и командный спринт); две золотые бобслеиста Зубкова, две в скелетоне — золото Александра Третьякова и бронза Елены Никитиной, а также две в биатлоне — серебро женской сборной в эстафете и серебро Ольги Вилухиной в спринте. Таким образом, в активе россиян осталось девять золотых медалей, команда опустилась с первого на четвертое место в общем зачете.