Бывший глава WADA порадовался отказам спортсменов ехать на турниры в Россию

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд одобрил отказы биатлонистов ехать на турниры в Россию. Слова чиновника приводит VG.

«Сейчас некоторые биатлонисты говорят, что не поедут на турниры в Россию. Это просто фантастика! Именно так и должно быть! Должны ли спортсмены больше думать о политике? Безусловно! Они так сконцентрированы на соревнованиях, что не видят того, что происходит в мире», — сказал Паунд.

28 ноября Паунд раскритиковал Россию за реакцию на доклад независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Он считает, что россияне допускают ошибку, когда пытаются переложить вину за допинговый скандал с себя на WADA или Международный олимпийский комитет (МОК).

В марте 2017 года чешская биатлонистка Габриэла Коукалова отказалась ехать в Тюмень на Кубок мира по биатлону.