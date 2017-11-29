Британке посоветовали утопить рыжего ребенка

Британка заявила молодой матери с рыжеволосым младенцем, что, если бы у нее тоже был рыжий ребенок, она бы его утопила. О неприятном инциденте сообщило издание Independent.

26-летняя Таша Книн (Tasha Kneen) пришла в один из пабов Ноттингема со своим полуторагодовалым ребенком и матерью после похода по магазинам за подарками на Рождество. Внезапно к ним подошла незнакомая девушка в возрасте примерно 20 лет и оскорбительно высказалась о малыше.

После жалобы на девушку ее выгнали из заведения. Представитель сети заведений Эдди Гершон (Eddie Gershon) заявил, что менеджер повел себя в ситуации корректно. «Мы не потерпим такого поведения в наших пабах», — отметил он.

Однако сама Таша тоже не захотела оставаться в заведении, так как была слишком расстроена случившимся. Причины, по которым незнакомка решила обидеть мать с ребенком, не уточняются.

В сентябре в британском городе Йовиль рыжеволосого подростка по имени Тоби Гэйтс (Toby Gates) избили другие дети. Отмечается, что одноклассники издевались над пострадавшим из-за его цвета волос с самого начала школы.