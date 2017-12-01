В Италии обнаружились любители кладбищенского шашлыка

На Сицилии обнаружились любители приготовить шашлык на территории кладбища. Об этом сообщает La Repubblica.

Причиной расследования стала фотография, активно распространявшаяся по соцсетям: на ней запечатлен мужчина у мангала, который стоит около стены с замурованными урнами с прахом. Неподалеку от него за обеденным столом сидит другой мужчина.

Как удалось выяснить, снимок был сделан в муниципальном округе Мелильи к северу от города Сиракуза.

«Это ужасно. Мы узнали, что работники кладбища повадились готовить на территории кладбища во время обеда, и это очень меня расстраивает. Я приношу свои извинения. Хоть это и не обязанность города, я потребовал объяснений у компании», — рассказал местный мэр Джузеппе Карта. По его словам, он рассматривает возможность подачи иска за очернение имиджа Мелильи.