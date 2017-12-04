Apple договорилась с Ирландией о 13 миллиардах долларов

Правительство Ирландии договорилось с Apple относительно условий возврата неуплаченных налогов на сумму около 13 миллиардов евро по требованию Европейской комиссии. Об этом заявил министр финансов Ирландии Паскаль Донахью, передает Reuters.

По его словам, возврат денег начнется с первого квартала 2018 года. Стороны создадут целевой фонд, через который будут перечисляться средства. Ирландия сейчас находится в поиске инвестиционного менеджера, который займется управлением финансами.

Материалы по теме Двойной ирландский с яблоком Сенат США заподозрил Apple в неуплате налогов

30 августа 2016 года Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором потребовала от американской корпорации возместить невыплаченные налоги на сумму до 13 миллиардов евро. По итогам расследования ЕК пришла к выводу, что Ирландия предоставила Apple неоправданные фискальные преимущества, что позволило американской корпорации заплатить значительно меньше налогов, чем другим компаниям.

Решение вызвало протесты как Apple, так и самой Ирландии. В октябре 2016-го Еврокомиссия подала на них в суд.

Особенности налогового режима в Ирландии позволили Apple избежать налогообложения почти со всех прибылей, получаемых от продажи продукции на рынке ЕС. Это произошло из-за того, что все продажи компания зарегистрировала в Ирландии, а не в тех странах, где действительно была реализована продукция.