Арабов напугали историями о «подмешивании» ВИЧ в газировку

Среди пользователей соцсетей, проживающих в ОАЭ, распространились слухи о «подмешивании» ВИЧ в газировку Pepsi. Из-за этого правительство было вынуждено выпустить официальное опровержение слухов. Об этом сообщает Al Bawaba.

Как утверждается в материале издания, в Facebook-аккаунте муниципалитета Дубая объявили, что посты в социальных сетях, посвященные вирусу в напитках Pepsi, — обман. Члены правительства объяснили это тем, что ВИЧ не может передаваться через еду и воду.

В своем заявлении они сослались на данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), подтверждающие, что заражение может произойти только через кровь — из-за повторного использования шприцов, инъекций и переливания. Также, по информации ВОЗ, ВИЧ может передаться при незащищенном половом контакте и от матери к ребенку.

В конце сообщения правительство Дубая посоветовало жителям города обращаться в специальный контактный центр, где любой желающий может проверить подлинность той или иной информации, полученной в социальных сетях.