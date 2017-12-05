Подмосковный губернатор возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Делегация правительства Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьевым приняла участие в торжественной церемонии у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду. Об этом во вторник, 5 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие посвящено 76-летию начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Участники церемонии почтили память павших воинов минутой молчания.

В церемонии возложения приняли участие члены правительства Московской области, депутаты Государственной думы и Московской областной думы, главы муниципальных образований региона, представители Московского областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, воспитанники кадетских корпусов, руководители поисковых объединений Подмосковья.

5 декабря 1941 года началось главное контрнаступление Красной Армии в Великой Отечественной войне. Войска Калининского, Западного и Юго-Западного фронтов нанесли врагу мощный удар, далеко отбросив части вермахта от Москвы. Это стало первым крупным поражением немецко-фашистких войск. Москву защищали 26 сибирских дивизий, 6 стрелковых бригад, а также моряки Тихоокеанского флота. Память об этих соединениях увековечена на плитах мемориального комплекса на 42-м километре Волоколамского шоссе, пишет «Вечерняя Москва».