Китайских школьников заставили учиться на улице в мороз

В китайской провинции Хэбэй началось расследование после того, как руководство 11 школ заставило своих учеников сидеть на уроках на улице в морозную погоду. Об этом сообщает The Telegraph.

За окном, как отмечает издание, было около нуля градусов. Школьникам, которые начинали замерзать, учителя разрешали немного побегать вокруг своего рабочего места.

Проблема возникла из-за того, что в учебных заведениях отсутствовало отопление — раньше их топили углем, однако в рамках улучшения экологической ситуации в КНР власти страны призвали всех перейти на электроэнергию.

По словам одного из родителей, на улице похолодало три недели назад, однако за это время в школах ничего так и не было сделано. «Лучше уж было находиться на улице, где изредка могло выглянуть солнце, чем сидеть в неотапливаемых классах», — приводит издание его слова.

The Telegraph напоминает, что в декабре 2016 года около 400 школьников в городе Линьчжоу (провинция Хэбэй) сдавали письменный экзамен на открытом воздухе в смог. Тогда директора учебного заведения отстранили от занимаемой должности.