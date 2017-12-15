Наказанная за допинг россиянка выиграла чемпионат Европы по скелетону

Российская скелетонистка Елена Никитина, пожизненно дисквалифицированная Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, выиграла золотую медаль на чемпионате Европы. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования состоялись в австрийском Инсбруке и были совмещены с этапом Кубка мира. Россиянка по итогам двух попыток показала результат 1 минута 48,8 секунды. Второй стала немка Жаклин Леллинг (+0,67 секунды). Третье место заняла представительница Австрии Янин Флок (+0,81).

Материалы по теме Погнали: Россия поедет на Олимпиаду Спортсмены выступят под нейтральным флагом, но есть и другой вариант

Никитина в ноябре была отстранена по решению МОК и лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года. Вместе с ней был дисквалифицирован скелетонист Александр Третьяков, у которого отобрали золото Игр в Сочи. Оба спортсмена были признаны причастными к российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Расследование о допинге в отечественном спорте проводили две комиссии МОК. По результатам их работы сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. На соревнования смогут поехать только спортсмены, доказавшие непричастность к государственной системе подмены допинг-проб. Они выступят под нейтральным флагом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!