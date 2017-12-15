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Наказанная за допинг россиянка выиграла чемпионат Европы по скелетону

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Елена Никитина
Елена Никитина

Российская скелетонистка Елена Никитина, пожизненно дисквалифицированная Международным олимпийским комитетом (МОК) за нарушение антидопинговых правил, выиграла золотую медаль на чемпионате Европы. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Соревнования состоялись в австрийском Инсбруке и были совмещены с этапом Кубка мира. Россиянка по итогам двух попыток показала результат 1 минута 48,8 секунды. Второй стала немка Жаклин Леллинг (+0,67 секунды). Третье место заняла представительница Австрии Янин Флок (+0,81).

Никитина в ноябре была отстранена по решению МОК и лишена бронзовой медали Олимпийских игр 2014 года. Вместе с ней был дисквалифицирован скелетонист Александр Третьяков, у которого отобрали золото Игр в Сочи. Оба спортсмена были признаны причастными к российской государственной системе сокрытия положительных допинг-проб.

Расследование о допинге в отечественном спорте проводили две комиссии МОК. По результатам их работы сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. На соревнования смогут поехать только спортсмены, доказавшие непричастность к государственной системе подмены допинг-проб. Они выступят под нейтральным флагом.

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