Странную одежду назвали образцом стиля

Модные эксперты определили главные тенденции уличного стиля уходящего 2017 года. Об этом сообщает Vogue.

Среди трендов специалисты выделили необычные вещи по дизайну модельера Демны Гвасалии для Balenciaga (в частности, юбку из кожи, напоминающую автомобильный коврик), одежду с акцентом на линии плеч, пиджаки, тренчи и бомберы-oversize.

Также эксперты обратили внимание на популярную у женщин манеру надевать длинную рубашку или свитер без юбки либо только пиджак без топа под ним, а также использовать в качестве топа нижнее белье. Кроме того, в уличную моду вернулись яркие этнические принты.

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Ранее сообщалось, что самым популярным брендом, запрашиваемым в 2017 году в поисковике Google, оказался итальянский модный дом Gucci. По версии американской редакции журнала Vogue, Gucci занял первую строчку благодаря творчеству креативного директора Алессандро Микеле, а также сотрудничеству с известными музыкантами, в том числе рэперами, и популярными блогерами.

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