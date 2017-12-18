Названы самые популярные женские вещи 2018 года

Представители сервиса Pinterest определили самые популярные виды одежды, которые в преддверии 2018 года сохраняют женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Первой среди популярных вещей стала одежда с принтами. Как сообщает издание, наиболее популярны логотипы Dior, Gucci и Puma. На второй строчке оказались крупные серьги. Украшения продолжат набирать популярность в 2018 году. Отмечается, что число запросов «графические серьги с надписью» увеличилось за год на 947 процентов.

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Бронзу получили широкие брюки и джинсы-трубы. А четвертое место заняли береты, которые на некоторое время перестали пользоваться популярностью у женщин. Пятая строчка досталась многослойной одежде. Эксперты сообщили, что все больше девушек носит длинные пальто и кофты поверх еще более длинных вещей.

Еще одним новым трендом, который привлек внимание женщин, стала пластиковая прозрачная верхняя одежда и обувь. Ожидается, что ее будут массово скупать весной 2018 года. Далее следуют платья, брюки и юбки с разрезами от бедра. Замыкают список джинсы фасона «мамины», цветные полупрозрачные носки и обувь с принтами.

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