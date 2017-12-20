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Лжеследователи отобрали у россиянина 100 тысяч евро

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Трое в масках и камуфляжной форме ворвались в квартиру мужчины утром 19 декабря в Петербурге. Об этом в среду, 20 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает РЕН ТВ.

«Неизвестные вошли, когда мужчина выходил из квартиры на прогулку с собакой. "Правоохранители" представились сотрудниками СК России и вошли в помещение. Они скрутили и связали мужчину, его жену и сына. "Следователи" потребовали дать им ключи от сейфа, откуда похитили 100 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники также забрали из квартиры мобильные телефоны и золотые часы. Полиция ведет розыск преступников, возбуждено уголовное дело.

В декабре 2014 года в Ингушетии лжеследователи ограбили главу администрации села Пседах Малгобекского района.

«Четверо неустановленных лиц в масках, одетые в военную форму черного цвета, представившись сотрудниками Следственного комитета, проникли в его домовладение, разбив окно спальной комнаты, и под угрозой применения оружия связали ему руки и ноги скотчем и заставили выдать имевшиеся у него деньги и ценные вещи», — сообщал источник в силовых структурах республики.

По словам чиновника, добычей нападавших стали 390 тысяч рублей, травматический пистолет, двуствольное охотничье ружье, сувенирные кинжалы, мобильные телефоны, золотые изделия и шкуры диких животных.

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