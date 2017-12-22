Глава Bosco отказался от поездки на Олимпиаду в Пхенчхан

Глава совета директоров Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович отказался от поездки на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом он заявил в интервью RT.

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«Я и моя семья приняли решение, что нужно сердечно поблагодарить МОК за приглашение, но отказаться от него. Мы не сможем пользоваться программой гостеприимства, нести факел олимпийского огня, как это полагалось раньше. Нет значит нет», — рассказал бизнесмен.

21 декабря Куснирович заявил, что потребует от Международного олимпийского комитета не демонстрировать логотип его компании на Олимпиаде. По его словам, это решение было принято из-за позиции МОК, запретившего российским спортсменам выступать под национальным флагом.

Bosco di Ciliegi является официальным поставщиком формы для сотрудников МОК. Ранее компания была официальным экипировщиком сборной России на Олимпийских играх в Лондоне, Ванкувере, Пекине, Турине и Афинах. Новым поставщиком формы для олимпийской сборной России в начале 2017 года стала марка Zasport.

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