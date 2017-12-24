В ДТП с ехавшим с родины Деда Мороза автобусом пострадали 12 человек

12 человек получили травмы при опрокидывании туристического автобуса в республике Коми. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службе транспортного надзора региона.

По его словам, среди пострадавших — четверо детей. Погибших нет. Источник пояснил, что автобус направлялся из Великого Устюга, родины деда Мороза, в Пермь.

Причиной аварии стала скользкая дорога — водитель не сумел удержать машину на спуске.

Агентство ТАСС уточняет, что всего в автобусе находились 49 пассажиров

16 ноября в ДТП с автобусом и лесовозом в Марий Эл погибли 15 человек. Предполагаемой причиной аварии назвали неудачную попытку обгона, предпринятую водителем автобуса.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!