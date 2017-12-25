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Кадыров рассказал о готовящихся в Чечне терактах

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ заявил, что власти республики располагают информацией о террористах, которые готовятся совершить теракты в регионе. Видео доступно на YouTube.

«У нас есть информация о нескольких шайтанах, их отправили совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии», — сообщил Кадыров.

«Мы их ждем, как только они перейдут границу, мы их сразу заберем или уничтожим», — добавил глава Чечни.

Кадыров отметил, что чеченские правоохранительные органы полностью контролируют «все каналы, все ходы, выходы». «Если они дойдут, то действительно совершат преступление, террористический акт. Поэтому мы заранее должны знать, где они и чем занимаются», — заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что 17 декабря семеро участников ячейки террористической группировки «Исламское государство» планировали взорвать Казанский собор Санкт-Петербурга. Все они накануне были задержаны сотрудника ФСБ. Опубликовано видео операции спецслужб, на котором один из фигурантов сознался в изготовлении взрывчатки.

12 декабря глава ФСБ Александр Бортников рассказал, что его подчиненные пресекли деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавшей провести теракты на новогодних праздниках и во время выборов президента.

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