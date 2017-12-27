Оборот Бинбанка по эквайрингу в сегменте микробизнеса вырос в 50 раз

Среднемесячный оборот Бинбанка по эквайрингу в сегменте мелкой розничной торговли в четвертом квартале 2017 года превысил 500 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял менее 10 миллионов рублей. Под микробизнесом подразумеваются организации и индивидуальные предприниматели с торговым оборотом по безналичным операциям до 150 тысяч рублей в месяц.

Общий эквайринговый оборот Бинбанка за четвертый квартал 2017 года превысит 40 миллиардов рублей. Количество POS-терминалов, установленных банком в торговых точках, составляет 27 тысяч активных устройств. В течение трех ближайших лет Бинбанк планирует в четыре раза увеличить сеть POS-терминалов, тем самым заметно усилив свои позиции на рынке эквайринга. Таким образом, в 2020 году эквайринговая сеть Бинбанка превысит 100 тысяч устройств по всей стране.

Многократный рост оборотов по приему карточных платежей в сегменте микробизнеса объясняется запуском в 2017 году проекта «БИН-GO», позволяющего оперативно и без посещения банка подключить услугу эквайринга. В результате количество небольших торговых точек, установивших POS-терминалы Бинбанка, за год выросло до 3,5 тысячи. На данный момент в рамках проекта «БИН-GO» банк ежемесячно подключает порядка 500 новых клиентов.

Ключевыми преимуществами эквайринга для микробизнеса в Бинбанке является возможность онлайн-подключения без визита в банк, срок подключения в течение недели по двум документам, а также привлекательный тариф — от 1,35 процента до 1,8 процента в зависимости от сферы деятельности торговой точки (при открытии нового расчетного счета в Бинбанке — не более 1,5 процента). Кроме того, банк предоставляет клиентам POS-терминалы в рассрочку на 4 или 12 месяцев.

