Бензин в США оказался доступнее российского для россиян

Средняя стоимость галлона бензина для потребителя в России оказалась выше, чем в США. Об этом свидетельствует масштабное исследование агентства Bloomberg, которое проанализировало средние расходы на бензин в 61 одной стране, основываясь на данных ООН.

Аналитики использовали для расчетов этого показателя только долю затрат на бензин от общего объема доходов потребителя, этот показатель не отображал реальную цену топлива. Оказалось, что среднестатистический россиянин тратит на закупку бензина 2,1 процента годовых доходов против 2,02 процента годовых, которые тратит житель США.

Дешевле всего топливо обходится жителям Венесуэлы, которые отдают за него около 0,05 процента своих доходов, на втором месте жители Китая — 0,45 процента доходов, третье место досталось Турции (0,47 процента доходов). Больше всего за бензин тратят жители Мексики, у которых на это уходит около 3,55 процентов доходов. На втором месте с конца оказалась ЮАР — 3,23 процента, на третьем — греки, которым бензин обходится в 2,82 процента годовых.

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При этом средняя цена за галлон бензина (3,79 литра) в США оказалась выше, чем в России — 2,85 доллара против 2,63 доллара. Bloomberg объясняет высокие расходы россиян низкой зарплатой: они платят за галлон 8,57 процента дневного заработка против 1,75 процента в США.

Самый дешевый бензин опять же оказался в Венесуэле — 0,01 доллара за галлон, на втором месте Саудовская Аравия — 0,91 доллара, замыкает тройку Иран — 1,2 доллара. Самая высокая цена за топливо для потребителей установлена в Норвегии — 7,67 доллара за галлон, на втором месте Гонконг — 7,5 доллара за галлон, на третьем Нидерланды — 7 долларов.

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