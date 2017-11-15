ФАС объяснила рост цен на бензин

Рост цен на бензин вызван спекуляциями на рынке, объективных причин увеличения цен нет. Об этом заявил начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС Дмитрий Махонин, передает РИА Новости.

Он добавил, что спекулянты раздувают цены, потому что «они купили по низкой цене у всяких трейдеров, перекупов и хотят продать по дорогой цене».

«Весь этот рост связан с ремонтом Московского НПЗ [нефтеперерабатывающего завода], он носит в большей мере спекулятивный характер. Почему мы так считаем? Да потому что остановка работы на Московском НПЗ — это выбытие с рынка около 50 тысяч тонн, это при накопленных запасах около 1,7 [миллиона тонн]», — сказал Махонин.

Материалы по теме Отлейте: бензин в России рекордно подорожал В этом обвиняют правительство и нефтяные компании

По его словам, ФАС также не видит причин для роста розничных цен на бензин. Если и есть для этого какие-то предпосылки, то они связаны с переходом на зимнее дизельное топливо, заверил представитель ведомства.

14 ноября СМИ сообщили о резком росте цен на бензин. Стоимость топлива АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну.

Позже в тот же день глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил, что основная причина роста цен на бензин заключается в ежегодном росте налоговой нагрузки, которую определяет правительство.

В сентябре сообщалось, что правительство одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо. Средства необходимы для строительства дорог в Крыму. Рост акцизов закреплен в бюджете России на 2018 год, о чем ранее рассказал министр финансов Антон Силуанов.